Коронавирус был выявлен у россиянки в ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна. В ближайшее время нашу соотечественницу доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Посольство оказывает ей всю необходимую помощь. На борту судна находятся почти три с половиной тысячи человек из десятков разных стран - 355 инфицированы. Среди них граждане США, Канады, Южной Кореи, Австралии и других государств. Посольства стран выразили желание эвакуировать сограждан.Разносчиком инфекции на судне стал 80-летний житель Гонконга. В данный момент лайнер стоит у берегов Японии на карантине. Напомним, смертельно опасный вирус получил с недавних пор официальное название — COVID-2019. Более 1700 человек уже скончались. В зоне повышенного риска люди старше 50 лет с хроническими заболеваниями, им хуже удается бороться с вирусом. Общее число зараженных превысило 70 тысяч человек. _Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!