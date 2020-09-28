Персональный тренер отказалась от идеи быть худой и обрела тело мечты

Девушка из Сиднея начала активно заниматься спортом в 2017 году. Как и для многих, все началось с идеи похудеть.

«Все, чего я хотела - быть худой, уменьшить части тела, которые мне не нравились. Когда я начала свое фитнес-путешествие, худоба была «в моде». Потом я решила изменить свои представления о красоте и сосредоточиться на том, чтобы стать сильной», - поделилась девушка.

По мнению фитнес-тренера, в погоне за красотой представительницы слабого пола во многом ошибаются: они изводят себя диетами, нагрузками и гонятся за мнимыми ценностями.

Пройдя путь ошибок, Софи поставила себе задачу: она хочет быть здоровой и сильной любой ценой. Теперь австралийка учит тому же в социальных сетях. Разнообразное питание, ежедневные тренировки и движение – вот то, что делает людей счастливыми, уверена она. Софи «подогнала» свои тренировки под активный график, чтобы они не мешали социальной жизни.