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Персональный тренер отказалась от идеи быть худой и обрела тело мечты

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Фото: instagram.com/sopheallen

Персональный тренер из Австралии Софи Аллен рассказала, как она отказалась от нездоровой идеи быть худой, чтобы обрести тело мечты, передает издание Daily Mail.

Девушка из Сиднея начала активно заниматься спортом в 2017 году. Как и для многих, все началось с идеи похудеть.

«Все, чего я хотела - быть худой, уменьшить части тела, которые мне не нравились. Когда я начала свое фитнес-путешествие, худоба была «в моде». Потом я решила изменить свои представления о красоте и сосредоточиться на том, чтобы стать сильной», - поделилась девушка.

По мнению фитнес-тренера, в погоне за красотой представительницы слабого пола во многом ошибаются: они изводят себя диетами, нагрузками и гонятся за мнимыми ценностями.

Пройдя путь ошибок, Софи поставила себе задачу: она хочет быть здоровой и сильной любой ценой. Теперь австралийка учит тому же в социальных сетях. Разнообразное питание, ежедневные тренировки и движение – вот то, что делает людей счастливыми, уверена она. Софи «подогнала» свои тренировки под активный график, чтобы они не мешали социальной жизни.

«Я начинала с элементарных нагрузок. И пусть это вам служит напоминанием и мотивацией тогда, когда вас покидают силы, – подбадривает Софи. – Не забывайте, вы способны на большее».

Когда Софи отказалась от идеи быть худой, она обрела ягодицы мечты. Ее любимая тренировка на нижнюю часть тела включает в себя фронтальные приседания, русскую становую тягу, жим на одной ноге, сгибания ног сидя и тяги на канате.

Кроме того, австралийка поделилась примерным рационом на день. «На завтрак я ем овсяные хлопья, кокосовый йогурт, ягоды. На обед - курицу, тыкву и овощи. Ужин обычно включает куриное карри с креветками, рыбой и рисом», - перечисляет она.

Не забывает девушка и о десерте: ест протеиновый овес с ягодами, шоколад и арахисовое масло. В недавнем видео на YouTube Софи объяснила, что пробовала кандидозную диету для здоровья кишечника, и до сих пор наслаждается ею.

Фото: Instagram/ @sopheallen

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