Персональный тренер отказалась от идеи быть худой и обрела тело мечты
Фото: instagram.com/sopheallen
Девушка из Сиднея начала активно заниматься спортом в 2017 году. Как и для многих, все началось с идеи похудеть.
«Все, чего я хотела - быть худой, уменьшить части тела, которые мне не нравились. Когда я начала свое фитнес-путешествие, худоба была «в моде». Потом я решила изменить свои представления о красоте и сосредоточиться на том, чтобы стать сильной», - поделилась девушка.
По мнению фитнес-тренера, в погоне за красотой представительницы слабого пола во многом ошибаются: они изводят себя диетами, нагрузками и гонятся за мнимыми ценностями.
Пройдя путь ошибок, Софи поставила себе задачу: она хочет быть здоровой и сильной любой ценой. Теперь австралийка учит тому же в социальных сетях. Разнообразное питание, ежедневные тренировки и движение – вот то, что делает людей счастливыми, уверена она. Софи «подогнала» свои тренировки под активный график, чтобы они не мешали социальной жизни.
«Я начинала с элементарных нагрузок. И пусть это вам служит напоминанием и мотивацией тогда, когда вас покидают силы, – подбадривает Софи. – Не забывайте, вы способны на большее».
Когда Софи отказалась от идеи быть худой, она обрела ягодицы мечты. Ее любимая тренировка на нижнюю часть тела включает в себя фронтальные приседания, русскую становую тягу, жим на одной ноге, сгибания ног сидя и тяги на канате.
Кроме того, австралийка поделилась примерным рационом на день. «На завтрак я ем овсяные хлопья, кокосовый йогурт, ягоды. На обед - курицу, тыкву и овощи. Ужин обычно включает куриное карри с креветками, рыбой и рисом», - перечисляет она.
Не забывает девушка и о десерте: ест протеиновый овес с ягодами, шоколад и арахисовое масло. В недавнем видео на YouTube Софи объяснила, что пробовала кандидозную диету для здоровья кишечника, и до сих пор наслаждается ею.
Фото: Instagram/ @sopheallen
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