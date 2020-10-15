Переживший остановку сердца мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти
Как сообщает онлайн-издание Express, житель Туманного Альбиона, спасенный врачами после того, как у него внезапно остановилось сердце и началась клиническая смерть, мужчина заявил, что буквально чувствовал, что его затягивает в «темную пустоту, где нет абсолютно ничего». Эмоции, которые он испытывал в тот момент, он описал как гнев и боль, а затем он ощутил присутствие некоего странного сверхъестественного существа, которое показалось ему смутно знакомым и будто было соткано из чистой любви. Тогда Уильям обратился к нему с просьбой сохранить ему жизнь, потому что у него есть дети, которых он обожает. Любопытно то, что, по словам мужчины, он в то же время думал об Элвисе Пресли и природе смерти. Видимо, в этот момент в врачи-реаниматологи смогли завести сердце мужчины и вернуть его к жизни.
Издание Express попросило прокомментировать ситуацию нейробиолога и директора Института Аллена по изучению мозга Кристофа Коха. Специалист объяснил, что такие образы во время клинической смерти появляются часто. Галлюцинации – это нормально, они возникают потому, что мозгу не хватает кислорода и таким необычным образом организм пытается найти способы выжить.
Фото: depositphotos
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