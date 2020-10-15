Переживший остановку сердца мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти

Издание Express попросило прокомментировать ситуацию нейробиолога и директора Института Аллена по изучению мозга Кристофа Коха. Специалист объяснил, что такие образы во время клинической смерти появляются часто. Галлюцинации – это нормально, они возникают потому, что мозгу не хватает кислорода и таким необычным образом организм пытается найти способы выжить.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!