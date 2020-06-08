Перепробовавшая все средства от кистозного акне девушка вылечила его при помощи дешевого мыла
Как передает британский онлайн-портал The Sun, девушка по имени Тиган всю жизнь страдала от тяжелой формы кистозного акне. «Мне ничто не помогало. Поначалу я еженедельно ходила на прием к дерматологу и перепробовала все, от дорогих косметических средств до лекарств, даже прием «Роаккутана» – мне ничто не помогало», – заявила она.
Фото: facebook
Уроженка Австралии совершенно отчаялась когда-нибудь избавиться от этого заболевания, но подруга порекомендовала ей попробовать мыло с древесным углем и маслом чайного дерева в составе. Тиган решила, что ей нечего терять, и попробовала его. Каково же было ее удивление, когда недорогое средство очистило ее кожу всего за несколько недель. Разница была заметна уже на следующее утро. Ошеломленная впечатляющими результатами девушка выразила свою благодарность бренду и поделилась фотографией «до» и «после» резкой трансформации кожи. Цвет лица у нее стал заметно лучше, без пятен и покраснений, от которых она долгое время пыталась безрезультатно избавиться.
Как выяснилось, у этого мыла очень хороший состав, благодаря которому у него уже появилась армия поклонников – продукт был запущен в продажу в 2018 году, и первая партия разлетелась моментально. По словам производителей, древесный уголь вытягивает и поглощает токсины, масло чайного дерева обладает выраженным антибактериальным и противовоспалительным эффектом, также в мыле есть масло ши, которое питант и увлажняет кожу, а также стимулирует выработку коллагена. Тиган отметила: «Мне казалось, что кистозное акне будет со мной всегда. Я потратила много денег и нервов, чтобы решить эту проблему, но все было бесполезно. Потому я отмахнулась от совета подруги, посоветовавшей мне мыло – мне часто дают разные рекомендации. Но этот продукт просто изменил мою жизнь!»
Фото: freepik, facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!