Перепробовавшая все средства от кистозного акне девушка вылечила его при помощи дешевого мыла

Как выяснилось, у этого мыла очень хороший состав, благодаря которому у него уже появилась армия поклонников – продукт был запущен в продажу в 2018 году, и первая партия разлетелась моментально. По словам производителей, древесный уголь вытягивает и поглощает токсины, масло чайного дерева обладает выраженным антибактериальным и противовоспалительным эффектом, также в мыле есть масло ши, которое питант и увлажняет кожу, а также стимулирует выработку коллагена. Тиган отметила: «Мне казалось, что кистозное акне будет со мной всегда. Я потратила много денег и нервов, чтобы решить эту проблему, но все было бесполезно. Потому я отмахнулась от совета подруги, посоветовавшей мне мыло – мне часто дают разные рекомендации. Но этот продукт просто изменил мою жизнь!»

Фото: freepik, facebook

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