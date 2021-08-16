Перепады настроения и еще 4 верных симптома дефицита «женского» гормона эстрогена

Низкий уровень эстрогена может быть результатом недоедания, аутоиммунного заболевания, заболевания щитовидной железы, длительного приема противозачаточных таблеток или чрезмерной физической нагрузки, отметила эксперт.

По словам доктора Петерсон, среди менее известных симптомов обсуждаемого состояния находится увеличение веса, поскольку при дефиците эстрогена организм хуже перерабатывает сахар и крахмал, в результате чего начинается накопление жира (особенно в области живота).

Кроме того, возможно появление депрессии, раздражительности и перепадов настроения, плюс к этому наблюдается утомляемость и вялость.

Также эстроген важен для поддержания женского здоровья: «Снижение уровня эстрогена приводит не только к сухости влагалища, но и к ухудшению состояния слизистых оболочек, что может привести к инфекциям мочевыводящих путей». Пониженный уровень эстрогена еще влияет на гипоталамус (часть мозга, которая контролирует внутреннюю температуру), в итоге днем возникают приливы жара, а ночью — потливость, что приводит к нарушению сна и бессоннице.