Перенесшая кому экс-жена Аршавина снова в больнице — с другим заболеванием

Только состояние 38-летней Алисы стабилизировалось, как вновь новая напасть. Как сообщает онлайн-версия «Пятого канала», светскую львицу экстренно госпитализировали с тяжелой пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила ее мать Наталья Сарычева. «Моя дочь уже в другой больнице, у нее COVID и пневмония с осложнением», — заявила женщина в своем микроблоге в социальной сети Instagram.

На больничной койке Казьмина оказалась в день рождения старшего сына, которому сегодня, 16 марта, исполнилось 17 лет. Алиса находится в сознании, подробности о ее состоянии на данный момент неизвестны.