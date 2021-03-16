Перенесшая кому экс-жена Аршавина снова в больнице — с другим заболеванием
2020-2021 годы стали очень непростыми для бывшей жены футболиста Андрея Аршавина. Сначала ей диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух, из-за которого ее некогда красивое лицо стало выглядеть неузнаваемым. Затем провела 4 дня в реанимации в состоянии искусственной комы, в которую медики ввели ее из-за острого приступа панкреатита.
Только состояние 38-летней Алисы стабилизировалось, как вновь новая напасть. Как сообщает онлайн-версия «Пятого канала», светскую львицу экстренно госпитализировали с тяжелой пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила ее мать Наталья Сарычева. «Моя дочь уже в другой больнице, у нее COVID и пневмония с осложнением», — заявила женщина в своем микроблоге в социальной сети Instagram.
На больничной койке Казьмина оказалась в день рождения старшего сына, которому сегодня, 16 марта, исполнилось 17 лет. Алиса находится в сознании, подробности о ее состоянии на данный момент неизвестны.
Фото: Instagram arshavina_alisia__mb
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