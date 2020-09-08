Перенесшая 18 выкидышей женщина спустя 16 лет неудач наконец стала мамой
Женщина рассказала Yahoo Style UK о своем пути к долгожданному материнству. Луиз признается, что, если бы знала, что этот процесс займет у нее столько времени, она бы сразу сдалась, и у нее бы не было чудесного сына Уильяма, которому сейчас уже 4 года. По словам британки, она познакомилась со своим мужем в 1999 году, и после свадьбы они сразу стали мечтать о ребенке. Однако практически сразу начались проблемы: у ее супруга, которому на тот момент было уже 58 лет, уже были две дочери от предыдущего брака, и он уже не собирался обзаводиться потомством. Пара посетила специалиста по фертильности, который рекомендовал им лучший способ завести своего ребенка – внутриутробное оплодотворение, включающее инъекцию донорской спермы непосредственно в матку женщины.
Спустя три месяца Луиз обнаружила, что беременна, однако на третьем месяце плод умер. «Ничто не может подготовить вас к словам: «Мы не можем найти сердцебиение. Сонограф хотела получить второе мнение, к тому моменту я уже запаниковала», – сказала она. Через полгода супруги попробовали еще раз, но и этот плод не прижился – выкидыш произошел, когда она шла к на прием к гинекологу. После следующей неудачи женщину направили в больницу, специализирующуюся на ее проблеме, однако, несмотря на многочисленные обследования, врачи не смогли установить, почему беременность все время прерывается. «Специалисты просто не знали, что лечить. Казалось, мое тело просто отвергает саму идею беременности», – говорит Луиз.
Пара перепробовала не только внутриутробное оплодотворение, но и ЭКО с донорским эмбрионом, но все их попытки на протяжении 16 лет были безуспешны. В какой-то момент супруги уже были готовы сдаться и отказаться от мечты завести ребенка, однако на глаза женщине попалась книга доктора Шехаты, который утверждал, что причиной невынашиваемости могут быть NK-клетки. Тогда она обратилась к специалисту и прошла последнюю процедуру ЭКО под его руководством. На сей раз все было удачно, и через 9 месяцев на свет появился здоровый мальчик. Держать его на руках в первый раз стоило каждой слезинки, которую я пролила в своем долгом стремлении стать матерью», – подытожила счастливая мать.
Фото: depositphotos
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