Перенесенный в легкой форме COVID-19 может привести к затяжным неврологическим проблемам

Daily Mail опубликовал новое исследование, в котором ученые из Оксфорда изучили когнитивные проблемы у людей с коронавирусной инфекцией. Работа была построена на участии более 150 человек. 60 из них переболели легкой формой вируса. Группа прошла 12 различных онлайн-тестов, предназначенных для измерения ряда когнитивных функций, от устойчивого внимания и семантического мышления до мысленного вращения и пространственно-визуального внимания.

В результате анализа полученных данных медики сделали заключение, что у переболевших коронавирусной инфекцией существенно ухудшилась эпизодическая память и снизилась внимательность. Автор работы Сицзя Чжао дал комментарий: