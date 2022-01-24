Перенесенный в легкой форме COVID-19 может привести к затяжным неврологическим проблемам
Daily Mail опубликовал новое исследование, в котором ученые из Оксфорда изучили когнитивные проблемы у людей с коронавирусной инфекцией. Работа была построена на участии более 150 человек. 60 из них переболели легкой формой вируса. Группа прошла 12 различных онлайн-тестов, предназначенных для измерения ряда когнитивных функций, от устойчивого внимания и семантического мышления до мысленного вращения и пространственно-визуального внимания.
В результате анализа полученных данных медики сделали заключение, что у переболевших коронавирусной инфекцией существенно ухудшилась эпизодическая память и снизилась внимательность. Автор работы Сицзя Чжао дал комментарий:
«Удивительно, что, хотя наши выжившие после COVID-19 не чувствовали никаких симптомов во время тестирования, они демонстрировали ухудшение внимания и памяти. Наши результаты показывают, что люди могут месяцами испытывать некоторые хронические когнитивные последствия».
Исследователи выдвинули гипотезу, что вирус вызывает различные иммунологические и микрососудистые изменения в головном мозге. Радует лишь, что когнитивные нарушения имеют срок годности. И через полгода, а иногда чуть дольше все последствия исчезают.
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