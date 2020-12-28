Перечислены симптомы болезни Альцгеймера, которые обычно остаются без внимания
Как сообщила онлайн-изданию Express, доктор Кэролайн Фредерикс, невролог из Медицинской школы Йельского университета, симптомы болезни Альцгеймера, как правило, проявляются у людей зрелого возраста, после 60 лет, но бывают и исключительные случаи, когда это происходит и раньше, потому важно быть внимательнее к себе и своему здоровью. Есть много настораживающих сигналов, на которые стоит обратить внимание – большинство из них связаны с памятью.
Так, у людей, страдающих от болезни Альцгеймера уже на начальных этапах могут проявиться трудности с поиском привычных маршрутов, проблемы с многозадачностью, даже если это касается приготовления ужина из нескольких блюд, снижение интереса к общественной жизни, повышение тревожности и депрессии. «Если вы обнаружили, что постоянно забываете о встречах, теряете важные вещи, не можете вспомнить дату и пересказываете одни и те же истории – стоит насторожиться», - отмечает доктор Фредерикс.
Фото: depositphotos
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