Перечислены симптомы болезни Альцгеймера, которые обычно остаются без внимания

Так, у людей, страдающих от болезни Альцгеймера уже на начальных этапах могут проявиться трудности с поиском привычных маршрутов, проблемы с многозадачностью, даже если это касается приготовления ужина из нескольких блюд, снижение интереса к общественной жизни, повышение тревожности и депрессии. «Если вы обнаружили, что постоянно забываете о встречах, теряете важные вещи, не можете вспомнить дату и пересказываете одни и те же истории – стоит насторожиться», - отмечает доктор Фредерикс.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!