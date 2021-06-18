Перечислены продукты, которые не стоит сочетать с мясом

В первую очередь это касается молочной продукции, их нельзя употреблять в одном приеме пищи с мясом. «Дело в том, что кальций, который содержится в сырах, молоке, йогуртах, ухудшает всасывание железа в среднем на 50-60 процентов. Это важно учитывать, когда речь идет о питании детей, беременных, пациентов с диагнозом анемия», — сообщила Татьяна Бочарова «РИА Новости».

По ее мнению, мясо лучше запивать стаканом цитрусового сока или водой, а, например, от кофе или чая лучше воздержаться, так как полифенол танин в их составе тоже снижает усвоение железа.