Перечислены продукты, которые не стоит сочетать с мясом
В первую очередь это касается молочной продукции, их нельзя употреблять в одном приеме пищи с мясом. «Дело в том, что кальций, который содержится в сырах, молоке, йогуртах, ухудшает всасывание железа в среднем на 50-60 процентов. Это важно учитывать, когда речь идет о питании детей, беременных, пациентов с диагнозом анемия», — сообщила Татьяна Бочарова «РИА Новости».
По ее мнению, мясо лучше запивать стаканом цитрусового сока или водой, а, например, от кофе или чая лучше воздержаться, так как полифенол танин в их составе тоже снижает усвоение железа.
«Кроме того, мясо хуже переваривается с крахмалистыми продуктами: хлебом, картофелем, кукурузой, макаронами. Это допустимое сочетание, но его следует избегать тем, кто склонен к полноте. Пациентам с лишним весом лучше употреблять мясо с зеленью и овощами», — заключила врач.
Фото: freepik.com
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