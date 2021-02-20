Перечислены основные причины, по которым могут начаться судороги ног ночью

Также причинами судорог могут стать дефицит витаминов и микроэлементов, таких как кальций, калий и магний, каждый из которых ответствен за сохранение водного баланса мышц и крови, а также возраст. Старение приводит к нарушению двигательной активности, проявляться это начинает в возрасте 50 лет, потому и учащаются спазмы. Кроме того, вызвать резкие сокращения мышц могут некоторые заболевания, например, диабет, депрессия, гипертония, артрит, неврологические проблемы, либо прием лекарств, которые должны контролировать эти недуги, но имеют в числе побочных эффектов негативное влияние на нервные окончания.

И последняя причина судорог – проводить много времени на ногах. Это доказали многочисленные исследования, доказавшие, что с данной проблемой сталкиваются люди, чья работа не предполагает долгого сидения на стуле. Когда вы стоите, но при этом мало двигаетесь, кровь застаивается в конечностях, что приводит к дисбалансу жидкости и возникновению спазмов ночью.

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