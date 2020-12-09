Перечислены опасные симптомы, свидетельствующие о высокофункциональной депрессии

В новой публикации будущий медик простыми словами описал 5 главных признаков высокофункциональной депрессии. Первый из них: «Вы можете выполнять свои обязательства, но в конце концов рухнете от истощения». Второй: «Вам кажется, что вы постоянно притворяетесь». Третий: «Вы постоянно боретесь с навязчивыми негативными мыслями и одновременно с этим поддерживаете близких». Четвертый: «Вы заболеваете физически, как только делаете небольшой перерыв в работе и расслабляетесь». Пятый: «Вы можете делать то, что "необходимо" на высоком уровне, но пренебрегаете другими делами». В посте под видеороликом Закери написал: «Вы перфекционист в высшей степени и постоянно слышите критический внутренний голос глубокого стыда. Вы стараетесь постоянно достигать новых целей, чтобы хоть как-то почувствовать свою ценность, и никого не пускаете в свой внутренний мир. Из-за этого у вас постоянно возникают эмоциональные трудности в отношениях, при том что вам сопутствует значительный эмоциональный успех».

Фото: pixabay

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