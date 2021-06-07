Перечислены главные симптомы почечной недостаточности, которые часто игнорируются
Такую патологию, как почечная недостаточность, по-другому называют «тихой болезнью», так как ее невозможно обнаружить до момента появления симптоматики, которая уже свидетельствует о сильнейших нарушениях. Как сообщается в материале медицинского издания «Медик Форум», согласно научным исследованиям, каждый 10 взрослый человек страдает данным недугом, при чем три четверти больных не знают об имеющейся проблеме со здоровьем.
Почечная недостаточность формируется, если поражение почек происходит медленно. Это может длиться на протяжении долгих месяцев или даже лет. Тогда токсичные продукты метаболизма начинают накапливаться в крови, так как больше не могут отфильтровываться почками и выводиться с мочой. Болезнь важно лечить, иначе это повышает риск сердечных приступов и чревато деменцией, инсультом и даже смертью.
Болезнь насчитывает 5 стадий развития. На первой и второй можно отметить отеки, обесцвеченную или пенистую мочу, что свидетельствует об усилении экскреции белка. На третьей стадии почки начинают функционировать только на 50%, при этом заметны быстрая утомляемость, снижение физической работоспособности и повышенное артериальное давление. Также в это время повышаются риски острой почечной недостаточности — опасного для жизни состояния. Потеря аппетита, тошнота и рвота, боли в костях, кожный зуд, еще большая отечность сигнализируют о том, что человек запустил свое состояние до предпоследней 4 фазы заболевания. В итоге на самой последней стадии развивается терминальная почечная недостаточность. Работоспособность органа максимально снижается, иногда вплоть до полного прекращения функционирования, тогда жизнь человека зависит от диализа или трансплантации почки.
В зоне риска болезни находятся диабетики, люди с высоким кровяным давлением, кистами почек, а также неадекватное использование обезболивающих препаратов.
Фото: freepik.com
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