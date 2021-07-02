Перечислены главные отличия коронавируса от ОРВИ
Также указывают на заражение ковидом: выраженная общая слабость, сонливость и интенсивный сухой кашель (без мокроты), повышение температуры выше 38,5 градуса и чувство нехватки воздуха. В таком случае стоит вызвать врача или скорую, об этом рассказала «Известиям» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.
По данным Ткаченко, сегодня не существует лекарства от коронавируса. Врачи назначают средства, которые направленны на звенья развития инфекции (патогенетическая терапия) или на борьбу с симптомами (симптоматическая терапия). При легком течении болезни врачи обычно назначают лечение, как при обычной ОРВИ: парацетамол, обильное питье, постельный режим.
Специалист отметила, важность массовой вакцинации и прежде всего эффективность и безопасность «Спутника V»: «Это единственный способ сформировать коллективный иммунитет и побороть эпидемию. Иммунитет после вакцины более стабильный и качественный, чем иммунитет после болезни, особенно по сравнению с теми, кто перенес болезнь в легкой или бессимптомной форме».
Как сообщает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, необходимо скорее вакцинировать, как можно больше людей. По его словам, когда вакцинировано только 20–30% населения, возможно возникновение новых штаммов вируса, которые мутируют и будет более устойчивы к современным вакцинам.
Теперь переболевшие коронавирусом россияне могут пройти бесплатную диспансеризацию. В первую очередь проведут обследования среди граждан, которые перенесли болезнь в средней или тяжелой форме. По данным министра здравоохранения Михаил Мурашко, углубленная диспансеризация будет проводиться в два этапа. На первом этапе врачи проверят общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию (исследование дыхания), рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. А на второй этап направят людей с наличием показаний, тогда пациент пройдет эхокардиографию, компьютерную томографию легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.
Записаться на диспансеризацию можно в регистратуре медицинской организации, на портале госуслуг или в личном кабинете «Мое здоровье» на «Госуслугах».
Фото: freepik.com
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