Перечислены главные отличия коронавируса от ОРВИ

Также указывают на заражение ковидом: выраженная общая слабость, сонливость и интенсивный сухой кашель (без мокроты), повышение температуры выше 38,5 градуса и чувство нехватки воздуха. В таком случае стоит вызвать врача или скорую, об этом рассказала «Известиям» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

По данным Ткаченко, сегодня не существует лекарства от коронавируса. Врачи назначают средства, которые направленны на звенья развития инфекции (патогенетическая терапия) или на борьбу с симптомами (симптоматическая терапия). При легком течении болезни врачи обычно назначают лечение, как при обычной ОРВИ: парацетамол, обильное питье, постельный режим.

Специалист отметила, важность массовой вакцинации и прежде всего эффективность и безопасность «Спутника V»: «Это единственный способ сформировать коллективный иммунитет и побороть эпидемию. Иммунитет после вакцины более стабильный и качественный, чем иммунитет после болезни, особенно по сравнению с теми, кто перенес болезнь в легкой или бессимптомной форме».