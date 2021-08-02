Перечислены главные особенности заражения дельта-штаммом и отличия ковида от ОРВИ

«К сожалению, мы видим, что течение болезни гораздо чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, а также реже регистрируются бессимптомные и малосимптомные формы. Лечение таких пациентов, конечно, и более сложное, и более продолжительное. Отсюда и общая статистика, и закономерный вывод о том, что заболевание протекает дольше»‎, — рассказал специалист агентству ТАСС.

По словам Горелова, инкубационный период заболевания обсуждаемой разновидности COVID-19 более короткий. «Репродуктивное число ("заразительность" — сколько человек до момента выявления заболевания может заразить носитель) увеличилось в 2-2,5 раза. Раньше было 1-2, сейчас доходит до 5-6», — добавил эксперт.

В заключение Александр Горелов заявил о необходимости массовой вакцинации, так как она не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, еще более опасных вариантов инфекции.

Между тем если вы почувствовали недомогание похожее на проявление простуды, это вовсе не означает инфицирование COVID-19. Как отличить ОРВИ от коронавируса объяснила в беседе с «Московским комсомольцем» российский пульмонолог Инна Мишина.

По словам специалиста, часто проявление ковида начинается с комбинированной симптоматики, потому как к нему может присоединиться еще одна инфекция. В данном случае можно наблюдать боль или першение в горле. Кроме того, больному стоит обратить внимание на следующие симптомы: сухой кашель, потерю аппетита, диарею, головную боль, ночную потливость, озноб и слабость. Такого проявления коронавируса, как отсутствие вкуса и запаха, при «дельте» может и не быть.