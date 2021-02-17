Перечислены 5 простых способов оздоровить свое сердце

Следующее правило – снизьте уровень стресса, ведь именно он запускает процесс развития множества заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Кроме того, чтобы избавиться от нервного напряжения многие люди начинают курить, больше есть и выпивать. В результате начинаются проблемы со сном, появляется лишний вес, растет холестерин и, как следствие, давление. Доктор Поллак для снижения уровня стресса рекомендует медитировать и четко придерживаться распорядка дня, ходить на массаж, пить ромашковый или травяной чай и читать хорошие книги. И последний совет – больше двигаться. Рекомендованная минимальная норма аэробной активности – 150 минут в неделю при средней интенсивности и 75 минут высокой интенсивности.

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