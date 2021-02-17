Перечислены 5 простых способов оздоровить свое сердце
Как сообщает онлайн-издание Express, согласно данным Американской кардиологической ассоциации болезни сердца – одна из главных причин смерти, в том числе и преждевременной. Но есть простые способы для их профилактики. Кардиолог Эми Поллак из клиники Майо отметила, что оздоровить сердце можно – и это очень просто, если соблюдать всего 5 простых правил. Первое – регулярно измеряйте свое артериальное давление, даже если вы еще молоды. Делайте это хотя бы 2 раза в неделю, чтобы знать свои цифры и вовремя заметить первые отклонения от вашей личной нормы. Второй совет – ешьте не меньше пяти порций овощей и фруктов в сутки. В них очень много важных для сердца витаминов и микроэлементов. А вот количество сахара, соли и насыщенных жиров необходимо сократить, чтобы избежать гипертонии. Да и майонез в салате лучше заменить оливковым маслом.
Следующее правило – снизьте уровень стресса, ведь именно он запускает процесс развития множества заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Кроме того, чтобы избавиться от нервного напряжения многие люди начинают курить, больше есть и выпивать. В результате начинаются проблемы со сном, появляется лишний вес, растет холестерин и, как следствие, давление. Доктор Поллак для снижения уровня стресса рекомендует медитировать и четко придерживаться распорядка дня, ходить на массаж, пить ромашковый или травяной чай и читать хорошие книги. И последний совет – больше двигаться. Рекомендованная минимальная норма аэробной активности – 150 минут в неделю при средней интенсивности и 75 минут высокой интенсивности.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: pixabay
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!