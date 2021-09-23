Переболевшие против вакцинированных: у кого иммунитет сильнее, сообщила Елена Малышева

На соответствующую научную публикацию обратила внимание российский телевизионный доктор Елена Малышева. Она решила осветить тему иммунитета против коронавируса в новом посте на своей странице в Instagram. По словам ведущей программы «Жить здорово!», это первый в мире сравнительный анализ иммунитета у переболевших и вакцинированных. Согласно данным ученых, главных выводов два:

Переболевшиe имеют более комплексный иммунитет и более высокую защиту от коронавируса;

Переболевшие, получившие также одну дозу вакцины, имеют защиту немного выше, чем просто переболевшие.

«Частота повторных инфекций у переболевших в 13 раз ниже, чем у вакцинированных! Однако в обоих группах заболеваемость крайне низкая! 98,5% вакцинированных не заболели! Это отличный результат! Также понятно, что после болезни иммунитет более комплексный, чем после вакцины. Эти правила существуют для всех инфекционных болезней. Но лучше не болеть, потому что от болезни можно умереть!», — рассказала Елена Малышева о результатах исследования.