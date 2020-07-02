Переболевшие коронавирусом москвичи массово стали донорами плазмы

Все потенциальные доноры в обязательном порядке перед забором плазмы сдают кровь на выявление количества антител, призванных обеспечить противовирусную защиту, а также на отсутствие инфекционных заболеваний и заболеваний, передающихся половым путем (ВИЧ, гепатиты и т.д.). Противопоказанием также являются недавно перенесенные операции. Если количество антител выявлено в достаточном количестве, донор может сдать плазму. Ракова напомнила, что мэр Москвы Сергей Собянин установил мотивационные выплаты для всех, кто сдаст 600 миллилитров плазмы, в размере 5 тысяч рублей. Все желающие стать донорами могут записаться на процедуру по «горячей» линии и сделать это в одном из четырех центров Москвы: в Центре крови им. О.К. Гаврилова, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ГКБ №52, ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Напомним, что за время пандемии в России зафиксировано 661 165 случаев заражения COVID-19, из них 6670 – за последние сутки. Общее количество проведенных тестов превысило отметку в 20 миллионов. Выздоровели больше 660 тысяч человек, количество смертей подобралось к отметке 9,6 тысяч.

Фото: depositphotos

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