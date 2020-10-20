Пенсионерка потратила все сбережения на зубные импланты и осталась вместо них с язвами во рту

Пенсионерке, судя по результатам исследования, требовалось удалить 5 зубов и установить вместо них импланты, а также поставить коронки на оставшиеся зубы. Лечение длилось 3 года, в течение которых Джеки постоянно испытывала дискомфорт и сильную боль. Кроме того, возникли физиологические проблемы: из-за неправильно проведенных процедур импланты на верхней челюсти были ввинчены так глубоко, что врезались в носовую полость и заставили страдать, и установлены неправильно, из-за чего она осталась с некрасивым бульдожьим прикусом и деснами, покрытыми волдырями и незаживающими язвами. Более того, вся конструкция оказалась недолговечной, быстро вышла из строя и ее пришлось удалить. В итоге британке пришлось поставить себе зубные протезы, потому что на повторную имплантацию у нее просто не было денег. В общей сложности за несколько лет ей пришлось посетить стоматологов не менее 25 раз.

«Я почувствовала себя лишенной и зубов, и сбережений. У меня было ощущение, что меня зарезали, подвергли физическому насилию и не дали ничего взамен. Это был кошмар. Это разрушило мою жизнь», – призналась женщина. В итоге ей пришлось подать на компанию в суд. После долгих тяжб Джеки выиграла его и теперь получит пятизначную сумму выплаты.

Фото: depositphotos

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