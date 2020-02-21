Питер Уилсон долгие годы ведет активный образ жизни и привык следить за здоровьем. Однако на красные пятна на голове он обратил внимание не сразу. Лишь когда покраснения увеличились в размерах и начали пузыриться. Мужчина воспользовался телефонным приложением, с помощью которого сотни пользователей смогли выявить рак кожи по фото. Программа сканирует подозрительные пятна и незамедлительно рекомендует обратиться к дерматологу. Уилсон не стал откладывать визит. У него диагностировали плоскоклеточный рак на ранней стадии. В Великобритании 23 000 человек ежегодно сталкиваются с этим диагнозом, пишет Daily Mail. Пациенту назначили операцию по удалению пораженного участка кожи. Его заменили кожей с бедра мужчины. Пересадка прошла удачно и австралиец довольно быстро пошел на поправку. Единственное, что его огорчало - невозможность в течение двух месяцев ходить в спортивный зал. Как и многие пользователи приложения, которое по сути спасло им жизнь, Питер Уилсон не устает благодарить создателей программы. Также мужчина думает, что одной из причин рака кожи стало его нелюбовь к головным уборам. Сейчас он призывает ровесников не выходить под палящее солнце без шляпы или кепки. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!