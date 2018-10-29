«Пение — отличная гимнастика для заживления»: Анита Цой рассказала о своем состоянии после операции

21 октября популярная певица Анита Цой была экстренно госпитализирована. Артистка почувствовала боль в животе во время концерта в Краснодарском крае и сразу после шоу отправилась в Москву, где на следующий день ей сделали операцию. Судя по Instagram певицы, она была настроена весьма позитивно.

Такое же состояние духа Анита сохранила до сих пор, о чем рассказала в микроблоге: «Поймала себя на мысли, что хорошо лежу! Куда-то исчезла суета. Появилось время на сон и на мою личную, музыкальную дозу счастья. Когда один на один со своим музлом и никто тебя не трогает. Скажу честно, петь тяжеловато. Швы болят. Но пение — отличная гимнастика для заживления. Пою, дышу, поставляю кислород к тканям брюшной полости, заставляю работать пресс... и главное — безграничное удовольствие и кайф, которые я получаю от музыки. Короче, мы с моей подругой-гитарой проходим больничные испытания вместе» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).