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«Пение — отличная гимнастика для заживления»: Анита Цой рассказала о своем состоянии после операции

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анита Цой

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47-летняя Анита Цой недавно была прооперирована в одной из московских клиник — певице удалили желчный пузырь.

21 октября популярная певица Анита Цой была экстренно госпитализирована. Артистка почувствовала боль в животе во время концерта в Краснодарском крае и сразу после шоу отправилась в Москву, где на следующий день ей сделали операцию. Судя по Instagram певицы, она была настроена весьма позитивно.

Такое же состояние духа Анита сохранила до сих пор, о чем рассказала в микроблоге: «Поймала себя на мысли, что хорошо лежу! Куда-то исчезла суета. Появилось время на сон и на мою личную, музыкальную дозу счастья. Когда один на один со своим музлом и никто тебя не трогает. Скажу честно, петь тяжеловато. Швы болят. Но пение — отличная гимнастика для заживления. Пою, дышу, поставляю кислород к тканям брюшной полости, заставляю работать пресс... и главное — безграничное удовольствие и кайф, которые я получаю от музыки. Короче, мы с моей подругой-гитарой проходим больничные испытания вместе» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Кстати, в начале октября артистка уже жаловалась на боли, вызванные камнем в желчном пузыре: «Его размер составлял семь миллиметров! Представляете, если измерять в бриллиантах, то это целых два карата получается. Сейчас все самое страшное позади, а впереди — много-много музыки», — говорила Цой.

Фото и видео: Instagram

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