Passion.ru присоединился к акции «Доброшрифт» в поддержку детей с ДЦП

Passion.ru присоединился к акции «Доброшрифт», целью которой является поддержка детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП).Одним из способов привлечь внимание к проблеме и показать неравнодушие стало использование особенного шрифта, который дети создали вместе с профессиональными дизайнерами.

Отметим, что каждую первую среду октября отмечается Международный день поддержки людей с диагнозом ДЦП. Фонд «Подарок Ангелу» уже около семи лет помогает детям с детским церебральным параличом. В 2019 году об организации узнала вся страна.

Миссия проекта – привлечь внимание общества к проблемам маломобильных людей и помочь тем, кто в этом нуждается. «Доброшрифт» — особенный шрифт, который был создан 33 детьми с ДЦП и адаптирован студией шрифтового дизайна «Паратайп» и «Студией Артемия Лебедева». На сайте «Доброшрифта» можно прочитать историю каждого ребёнка, создавшего свою букву, и сделать пожертвование. Все средства, полученные в рамках проекта, будут направлены в пользу подопечных фонда «Подарок Ангелу».

Акцию также поддерживают «Газета.Ru», Championat.com, Quto.ru, WMJ.ru и Letidor.ru, входящие в Rambler&Co.