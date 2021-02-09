Парень заснул с острой головной болью и умер через два дня
Семья молодого человека, жившего в городе Крэдли-Хит, уточнила, что 28 января Дэниел лег спать с сильной головной болью. Из-за того, что парень с детства страдал от частых приступов мигрени, близкие не придали значения этому случаю. При этом его девушка Иви Брэдберн испугалась за состояние любимого и обратилась к матери Моргана – Лизе. Та зашла в комнату сына, чтобы проведать его и обнаружила парня без сознания.
Родственники срочно вызвали медиков. Дэниела госпитализировали в больницу города Дадли и пытались «откачать» по дороге. Медики сделали ему МРТ и планировали доставить в более крупную клинику в Бирмингеме, но позже решили оставить в своем городе.
25-летняя сестра Моргана Александра Вебб сообщила, что врачи ничего не могли сделать. «Его положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. У него случилось внутримозговое кровоизлияние», - добавила она. 29 января доктора сообщили семье, что подозревают у Моргана смерть мозга. Опасения подтвердились, 30 января пациента признали мертвым. Молодой человек посмертно стал донором органов.
Фото: pixabay.com
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