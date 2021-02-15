Парень отдал деньги на операцию подруги и раскрыл ее обман

Вскоре после этого на странице в социальной сети он заметил, как знакомая хвасталась новой татуировкой за 2,5 тысячи долларов (столько же должна была стоить операция).

Из-за этого совпадения парень написал бывшей однокласснице и задал ей вопросы. Автор поста поинтересовался, потратила ли она деньги с GoFundMe на татуировку. Кроме того, он спросил, почему нельзя было оплатить операцию из отложенных своих денег, если они были. Девушка доказала парню, что хирургическое вмешательство было. Но, по ее словам, она не хотела отказываться от похода к тату-мастеру, так как была записана задолго до этого и не хотела терять возможность. Когда парень попросил вернуть ему деньги, девушка заблокировала его.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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