Парень отдал деньги на операцию подруги и раскрыл ее обман
Как объяснил молодой человек, он увидел пост бывшей одноклассницы на краудфандинговой платформе GoFundMe. В нем сообщалась, что девушка нуждается в операции за 2,5 тысячи долларов из-за отсутствия страховки.
Студент колледжа отдал деньги, несмотря на то, что не имеет достаточно средств. Он уточнил, что ежемесячно выделяет небольшую сумму из своего бюджета «на веселье». К этой категории он относит покупку новой одежды или доставку еды. Он перечислил на спасение знакомой месячный бюджет «на веселье».
Вскоре после этого на странице в социальной сети он заметил, как знакомая хвасталась новой татуировкой за 2,5 тысячи долларов (столько же должна была стоить операция).
Из-за этого совпадения парень написал бывшей однокласснице и задал ей вопросы. Автор поста поинтересовался, потратила ли она деньги с GoFundMe на татуировку. Кроме того, он спросил, почему нельзя было оплатить операцию из отложенных своих денег, если они были. Девушка доказала парню, что хирургическое вмешательство было. Но, по ее словам, она не хотела отказываться от похода к тату-мастеру, так как была записана задолго до этого и не хотела терять возможность. Когда парень попросил вернуть ему деньги, девушка заблокировала его.
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Фото: pixabay.com
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