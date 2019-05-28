Парадокс альфа-самцов: в погоне за красотой мужчины теряют способность к продолжению рода

Прием стероидов для улучшения телосложения и некоторых таблеток от облысения может подорвать фертильность. Так в попытках стать более привлекательными мужчины теряют способность к продолжению рода. Это было названо парадоксом Моссмана-Пейси в честь ученых, которые впервые описали его, сообщает издание BBC News.

«Они пытаются выглядеть действительно большими, выглядеть как вершины эволюции. Но в результате они становятся непригодными в эволюционном смысле, потому что у большинства из них вообще нет спермы при семяизвержении», — рассказывает доктор Джеймс Моссман, сейчас работающий в Университете Брауна в США.

Анаболические стероиды имитируют действие мужского гормона тестостерона в организме и используются в качестве препаратов для увеличения роста мышц. Анаболические стероиды обманывают гипофиз мозга, заставляя думать, что яички перегружаются. В результате железы реагируют, останавливая выработку ключевых гормонов, которые управляют выработкой спермы.

Исследователи говорят, что у мужчин, использующих лекарства для предотвращения облысения, наблюдается похожий механизм. Их побочные эффекты могут включать эректильную дисфункцию и нарушение фертильности.

Доктор Моссман подытожил, что прием этих лекарств, мотивированный тщеславием, может сделать мужчин более привлекательным, но вместе с тем превратить их в «эволюционный обман».