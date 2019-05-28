logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Парадокс альфа-самцов: в погоне за красотой мужчины теряют способность к продолжению рода

Врачи обратили внимание на «эволюционный обман»: все больше красивых мускулистых мужчин с внешностью альфа-самцов теряют фертильность и становятся не в состоянии продолжить род.

Прием стероидов для улучшения телосложения и некоторых таблеток от облысения может подорвать фертильность. Так в попытках стать более привлекательными мужчины теряют способность к продолжению рода. Это было названо парадоксом Моссмана-Пейси в честь ученых, которые впервые описали его, сообщает издание BBC News.

«Они пытаются выглядеть действительно большими, выглядеть как вершины эволюции. Но в результате они становятся непригодными в эволюционном смысле, потому что у большинства из них вообще нет спермы при семяизвержении», — рассказывает доктор Джеймс Моссман, сейчас работающий в Университете Брауна в США.

Анаболические стероиды имитируют действие мужского гормона тестостерона в организме и используются в качестве препаратов для увеличения роста мышц. Анаболические стероиды обманывают гипофиз мозга, заставляя думать, что яички перегружаются. В результате железы реагируют, останавливая выработку ключевых гормонов, которые управляют выработкой спермы.

Исследователи говорят, что у мужчин, использующих лекарства для предотвращения облысения, наблюдается похожий механизм. Их побочные эффекты могут включать эректильную дисфункцию и нарушение фертильности.

Доктор Моссман подытожил, что прием этих лекарств, мотивированный тщеславием, может сделать мужчин более привлекательным, но вместе с тем превратить их в «эволюционный обман».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич
Волосы ниже талии, пышный бюст и красное платье: Виктория Боня появилась на открытии Каннского кинофестиваля
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева плавает на лодке с детьми: «Они счастливы»
«Жду лета»: молодая жена Дмитрия Диброва опубликовала смелое фото в соблазнительном купальнике