Пара потратила 12 лет жизни и 3 млн рублей на безуспешные попытки стать родителями

Чтобы стимулировать овуляцию, британке назначили гормональную терапию, а через полгода удалили несколько кист из яичников, однако и это не помогло. Тогда врачи посоветовали паре прибегнуть к процедуре ЭКО. Этот совет стал шоком для них. «Мне было 24 года, поэтому мы не попадали под программу, финансирующую эту процедуру парам, у которых есть проблемы с фертильностью, – пояснила Джейд. – Мы думали, что нам придется ждать до 30 лет, потому что сами не могли оплатить ЭКО». Посовещавшись, Джейд и Эндрю решили продолжить пробовать зачать ребенка естественным путем и параллельно начать копить деньги, чтобы заплатить хотя бы за одну попытку. Когда нужная сумма была собрана, женщине подсадили два эмбриона, и оба раза произошли выкидыши, причина которых так и не была ясна. Третья попытка оказалась удачной, однако на 17 неделе у Джейд внезапно начались схватки, и ребенок родился мертвым, а сама женщина едва не умерла.

Именно тогда врачи обнаружили у женщины еще одну патологию – укороченную шейку матки, из-за чего у нее и возникли проблемы с невынашиваемостью. Однако несмотря на трудности, пара отказалась сдаваться и попыталась еще раз с последними двумя эмбрионами, которые у них остались. Оба из них прижились. Беременность протекала тяжело: у Джейд были кровотечения, шейка матки начинала сокращаться раньше времени, из-за чего на нее пришлось наложить шов, чтобы снизить риск преждевременных родов. Однако это не помогло: на 20 неделе начались роды и появившиеся на свет близнецы скончались через час после появления на свет. Родители были убиты горем, они потеряли своих детей, заложили и перезаложили дом, и все оказалось безрезультатно. Тем не менее Джейд и Эндрю не намерены сдаваться и решили пробовать до тех пор, пока их мечта не осуществится.

Фото: depositphotos

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