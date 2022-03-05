Осторожно, паническая атака! Как распознать и справиться с приступом
По словам Марины Гладышевой, повышенное чувство тревоги обычно сопровождается учащенным сердцебиением, страхом, рвотными позывами, болью в груди и головокружением, а также длится от 2 до 10 минут.
Приступ не бывает разовым и может повторяться из-за различных стрессовых состояний и внешних факторов, которые могут вызывать тревогу. Кстати, самостоятельно справиться с атакой намного сложнее, чем помочь кому-то ее преодолеть. В связи с этим необходимо обращаться к специалисту после обнаружения первых признаков, отметила собеседница «Вечерней Москвы».
Виновниками панического состояния являются длительные внутренние страхи и тревоги. «При проявлении атаки следует принимать медикаментозное лечение, назначенное специалистом. Следует применять более глубокие практики, искать причину, которая способствует возникновению паники. Поймите, атака — это не какой-то отдельный и не связанный ни с чем процесс. Это некое следствие более тяжелых эмоциональных травм. Хочется отдельно отметить, что подвержены сегодня панической атаке и подростки, и пожилые пациенты. Особенно в период пандемии и нестабильной обстановки в мире», — сообщила Марина Гладышева.
Необходимо комплексное лечение с помощью препаратов и проработки страхов, тогда реально улучшить состояние больного и уменьшить количество приступов, заключила психолог.
Фото: freepik.com