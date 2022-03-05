Осторожно, паническая атака! Как распознать и справиться с приступом

По словам Марины Гладышевой, повышенное чувство тревоги обычно сопровождается учащенным сердцебиением, страхом, рвотными позывами, болью в груди и головокружением, а также длится от 2 до 10 минут.

Приступ не бывает разовым и может повторяться из-за различных стрессовых состояний и внешних факторов, которые могут вызывать тревогу. Кстати, самостоятельно справиться с атакой намного сложнее, чем помочь кому-то ее преодолеть. В связи с этим необходимо обращаться к специалисту после обнаружения первых признаков, отметила собеседница «Вечерней Москвы».