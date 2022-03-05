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Осторожно, паническая атака! Как распознать и справиться с приступом

Как сообщила психолог Марина Гладышева, паническая атака представляет собой возникновение необъяснимой тяжелой тревоги. Определяется такое состояние по нескольким признакам. Причем данное ощущение возможно только тогда, когда психика человека максимально истощена.
Осторожно, паническая атака! Как распознать и справиться с приступом

По словам Марины Гладышевой, повышенное чувство тревоги обычно сопровождается учащенным сердцебиением, страхом, рвотными позывами, болью в груди и головокружением, а также длится от 2 до 10 минут.

Приступ не бывает разовым и может повторяться из-за различных стрессовых состояний и внешних факторов, которые могут вызывать тревогу. Кстати, самостоятельно справиться с атакой намного сложнее, чем помочь кому-то ее преодолеть. В связи с этим необходимо обращаться к специалисту после обнаружения первых признаков, отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Виновниками панического состояния являются длительные внутренние страхи и тревоги. «При проявлении атаки следует принимать медикаментозное лечение, назначенное специалистом. Следует применять более глубокие практики, искать причину, которая способствует возникновению паники. Поймите, атака — это не какой-то отдельный и не связанный ни с чем процесс. Это некое следствие более тяжелых эмоциональных травм. Хочется отдельно отметить, что подвержены сегодня панической атаке и подростки, и пожилые пациенты. Особенно в период пандемии и нестабильной обстановки в мире», — сообщила Марина Гладышева.

Необходимо комплексное лечение с помощью препаратов и проработки страхов, тогда реально улучшить состояние больного и уменьшить количество приступов, заключила психолог.

Фото: freepik.com

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