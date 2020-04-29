Пандемия коронавируса в России не закончится в июне — новый прогноз неблагоприятный

Ученые использовали для создания прогноза математическую модель и изучили данные по 131 стране мира. Они предупредили, что данные вновь могут скорректироваться в ту или иную сторону в зависимости от того, какие меры будут предприниматься правительством стран. Эксперты предупреждают об опасности «чрезмерного оптимизма»: страны, прошедшие пик коронавируса, могут с новой волной развития пандемии, если поспешат преждевременно снять ограничительные меры.

Кстати, прогноз изменился в негативную сторону и для ряда других стран, среди которых – Франция, Британия, Италия, Германия и США. Однако доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РБК предупредил, что к таким прогнозам стоит относиться с осторожностью, потому что нынешняя ситуация довольно сложно поддается прогнозированию, так как все очень быстро меняется.

Фото: depositphotos

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