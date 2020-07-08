Пандемия коронавируса может закончиться до появления вакцины
Эксперт в комментарии ТАСС отметил, что скорость распространения инфекции и число смертельных случаев, если верить статистическим данным, уже снижаются даже в странах с изначально очень высоким уровнем заражения. «Для того, чтобы эпидемия закончилась или, по крайней мере, стала спадать, необходимо, чтобы репродуктивное число (число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком – прим. ред.) было меньше единицы. Исходя из этой формулы, которую я показал, вытекает, что примерно 60% населения должно приобрести иммунитет», – пояснил он, добавив, разработку вакцины при этом сворачивать не стоит – это все же «самый идеальный вариант» решения проблемы.
При этом вирусологи и иммунологи призывают людей, несмотря на то, что вирус постепенно отступает, соблюдать меры безопасности – носить маски и не забывать о социальной дистанции. Кроме того, они назвали одно из самых опасных мест, где легче всего заразиться коронавирусом – по их мнению, это плохо проветриваемые помещения, где медленно происходит рециркуляция воздуха. Также стоит минимизировать посещение мест, где люди вынуждены долгое время находиться близко друг к другу – общественный транспорт, аптеки и магазины.
Согласно данным на 8 июля 2020 года, в России зафиксировано в общей сложности 700 792 случая заражения COVID-19, из них – 6562 за прошедшие сутки. Всего же в мире с начала пандемии выявлено почти 12 миллионов заболевших (11 829 602 человека), из них скончались 544 163 человека, а выздоровели почти 6,5 миллионов.
Фото: depositphotos
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