Пандемия коронавируса может закончиться до появления вакцины

При этом вирусологи и иммунологи призывают людей, несмотря на то, что вирус постепенно отступает, соблюдать меры безопасности – носить маски и не забывать о социальной дистанции. Кроме того, они назвали одно из самых опасных мест, где легче всего заразиться коронавирусом – по их мнению, это плохо проветриваемые помещения, где медленно происходит рециркуляция воздуха. Также стоит минимизировать посещение мест, где люди вынуждены долгое время находиться близко друг к другу – общественный транспорт, аптеки и магазины.

Согласно данным на 8 июля 2020 года, в России зафиксировано в общей сложности 700 792 случая заражения COVID-19, из них – 6562 за прошедшие сутки. Всего же в мире с начала пандемии выявлено почти 12 миллионов заболевших (11 829 602 человека), из них скончались 544 163 человека, а выздоровели почти 6,5 миллионов.

Фото: depositphotos

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