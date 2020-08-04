Пандемия COVID-19 осложнится: осенью в России появятся 3 новых разновидности вируса гриппа
Об этом в беседе с ТАСС рассказали представители Роспотребнадзора. «Что касается ожидаемых штаммов вируса гриппа, то еще в феврале ВОЗ рекомендовала в сезоне 2020-2021 годов в северном полушарии квадривалентные вакцины, содержащие: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)», – говорится в сообщении. В связи с этим будет обновлена и вакцина против гриппа.
Традиционно привиться для защиты от новых штаммов этого вируса в России можно было начиная с сентября, но в 2020-м ситуация осложняется из-за неутихающей пандемии коронавируса, которая к осени может лишь усилиться. По этой причине велика вероятность того, что вакинация наших соотечественников стартует раньше, чем обычно – возможно, уже в середине августа. Об этом уже заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко, настоятельно рекомендовавший в этом году не игнорировать вакцинацию и особенно тщательно следить за своим здоровьем в приближающемся эпидемиологически неблагоприятном сезоне.
Фото: pixabay
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