Пациентке удалили огромную кисту, о которой она не подозревала несколько лет

Специалисты перинатального центра в Коломне провели хирургическое вмешательство лапароскопическим методом. Пациенткой стала 30-летняя россиянка. Девушка несколько лет не посещала гинеколога и не подозревала о кисте. Поводом для визита к врачу стали регулярные боли в низу живота.

Обследования показали внушительных размеров опухоль в организме. Доброкачественное образование с волосяными фолликулами и сальными железами называется дермоидной кистой яичника, пишет ресурс «Актуальные новости». Новообразование не давало о себе знать, пока не приобрело крупных размеров. Подобная киста, вырастая, может давить на соседние органы. Максимальная величина - до 15 сантиметров в длину.

Врачи предупреждают о необходимости регулярных походов к гинекологу. Только таким образом можно на ранних стадиях отследить подобные новообразования в организме.