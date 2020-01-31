passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Пациентке удалили огромную кисту, о которой она не подозревала несколько лет

Операцию провели врачи в Подмосковье.

Специалисты перинатального центра в Коломне провели хирургическое вмешательство лапароскопическим методом. Пациенткой стала 30-летняя россиянка. Девушка несколько лет не посещала гинеколога и не подозревала о кисте. Поводом для визита к врачу стали регулярные боли в низу живота.

Обследования показали внушительных размеров опухоль в организме. Доброкачественное образование с волосяными фолликулами и сальными железами называется дермоидной кистой яичника, пишет ресурс «Актуальные новости». Новообразование не давало о себе знать, пока не приобрело крупных размеров. Подобная киста, вырастая, может давить на соседние органы. Максимальная величина - до 15 сантиметров в длину.

Врачи предупреждают о необходимости регулярных походов к гинекологу. Только таким образом можно на ранних стадиях отследить подобные новообразования в организме.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!