Отрицающий пандемию молодой человек повеселился на «коронавирусной вечеринке» и скончался

Вот и 30-летний мужчина, проживающий в Техасе, пришел на одно из таких собраний, чтобы подтвердить свое мнение, что вирус – это обман и плод мирового заговора. Дополнительной мотивацией посетить вечеринку для него была мысль, что коронавирусом практически не болеют молодые люди с крепким здоровьем, которая транслировалась в СМИ. Однако вопреки ожиданиям мужчина заразился, заболевание протекало в тяжелой форме, и его организм не справился. Незадолго до смерти он посмотрел на медсестру и сказал: «Я думаю, что ошибался, я был уверен, что коронавирус – это обман, но это не так». Доктор Эпплби добавила, что сейчас наблюдается сильный всплеск заболеваемости COVID-19, среди зараженных очень много молодых людей. «Никто из нас не является непобедимым. Я не хочу быть паникером, я просто делюсь реальным примером, чтобы помочь обществу, что все очень серьезно и по-прежнему легко распространяется».

Фото: depositphotos

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