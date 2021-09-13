Отравление арбузом: какие симптомы возникают в первую очередь — и как обезопасить себя

В большинстве случаев отравление арбузом наступает через 1-6 часов после его употребления. Самыми распространенными симптомами считаются тошнота и рвота, диарея, повышенная температура. Кроме того, возможны следующие проявления: дискомфорт в кишечнике, головная боль, ломота в суставах, слабость и озноб.

«В первую очередь нельзя забывать про промывание желудка. Если человек в состоянии, нужно выпить теплой воды и вызвать у себя рвоту. Это можно сделать до приезда скорой помощи. Когда эти простые мероприятия проводят сами люди, промывание желудка дает лучший результат», — сообщил радиостанции «Говорит Москва» эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

Мнения специалистов

По мнению эпидемиолога, академика РАН Вадима Покровского, самим арбузом отравиться нельзя, но все же есть несколько возможных причин: «Может быть химическое вещество, которое случайно попало на него, или большое количество удобрений использовалось. При отравлении в первую очередь будут рвота, диарея и общие симптомы интоксикации: подъем температуры, слабость».

«Рвота, диарея — действительно это одни из симптомов нового дельта-штамма коронавируса. Но с такой молниеносной скоростью распространиться вирус среди жителей одного дома не мог. На данный момент науке неизвестно о существовании ни одного вируса, который мог бы вот так циркулировать внутри одного жилого дома. С большой долей вероятности речь идет именно об отравлении каким-то химическим веществом», — прокомментировал «КП» Алексей Аргановский, вирусолог, советский и российский ученый.

«Отравиться можно любыми продуктами. Возможно, арбуз мог быть испорчен грибковыми инфекциями, которые попали в него. Надо смотреть, в каких условиях выращивался плод, какие удобрения применялись. Арбуз — ягода, которая все высасывает из почвы — и плохое, и хорошее. Если земля перенасыщена удобрениями, то арбуз вбирает в себя все: микроэлементы, тяжелые металлы, химические вещества, они как раз в большом количестве накапливаются в подкорковом слое. Тому, кто попробует такой плод, грозит не просто отравление. Может отказать печень, также пострадает центральная нервная система», — рассказал Тимаков в беседе с «РЕН ТВ».

Как выбрать арбуз

С самого начала следует обратить внимание на корку арбуза, чем больше на ней повреждений (рубцов, трещин), тем больше вероятность наличия вредных бактерий внутри плода. Кроме того, опасно для здоровья покупать разрезанный арбуз, поскольку в него могут проникнуть микробы. Также перед тем, как разрезать плод, его необходимо тщательно вымыть.