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Отказ от прививок привел к резкому росту заболеваемости коклюшем в России

Количество заболевших выросло на 40%. Большинство случаев зарегистрировано в Москве.

В 2018 году число заболевших составляло 10 421. В конце 2019 года цифра увеличилась на сорок процентов, сообщает РБК на основе данных Роспотребнадзора. Только в январе 2020 года прирост составил 1758 случаев. И по словам главного эпидемиолога Минздрава, академика РАН Николая Брико, заболеваемость продолжает расти. По мнению ученого, основная причина тому - отказ родителей от вакцинации детей. Коклюшу в большинстве своем подвержены именно дети в возрасте до 14 лет.

Брико добавляет, что среди заболевших почти половина не была привита. Академик также не исключает, что реальная цифра заболевших выше, просто в ряде отдаленных регионов недостаточно хорошая диагностика.

Напомним, коклюш - инфекционное заболевание, поражающее органы дыхательной системы. Первая прививка от этого заболевания ставится малышу в три месяца. Вакцина позволяет снизить риск инфицирования, а если ребенок и заболеет коклюшем, то болезнь будет протекать в легкой форме. К слову, треть заболевших по итогам 2019 года были привиты.

_Фото: GlobalLookPress

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