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Отец Бейонсе открыто рассказал о своем диагнозе — раке груди

На днях 67- летний Мэтью Ноулз, отец Бейонсе и Соланж Ноулз, дал интервью одному их ведущих американского телешоу «Доброе утро, Америка», в котором рассказал о своем диагнозе. Оказывается, еще в июле у мужчины диагностировали рак груди.

Будучи преимущественно женским заболеванием, в 1% случаев рак груди поражает и мужчин. При этом чернокожие представители мужского пола более других подвержены этому заболеванию.

Во всемирный месяц борьбы с раком молочной железы Мэтью Ноулз решил открыто рассказать о своем диагнозе, чтобы привлечь внимание и повысить осведомленность общественности о раке груди у мужчин.

Мэтью рассказал, как летом он незамедлительно обратился к доктору, когда его жена, Джена, заметила маленькие пятнышки крови на его белой футболке и постельном белье. Врач назначил маммографию, которая выявила у него рак груди. В конце июля мужчине сделали операцию по удалению молочной железы — мастэктомию, и теперь он принимает все необходимые меры для восстановления и сохранения здоровья.

В своем интервью ведущему шоу, Майклу Страхану, Ноулз рассказал, что первыми, кому он позвонил и сообщил о своем диагнозе были его дочери — Бейонсе и Соланж, так как в его случае заболевание вызвано мутацией гена рака молочной железы BRACA, передающегося по наследству. “Это значит, что у моих детей более высокий шанс, более высокий риск. Даже у моих внуков риск выше. Но они уже сделали то, что должны были сделать — сходили и проверились», — поделился отец Бейонсе со Страханом.

Мэтью рассказал, что чувствует себя «очень хорошо», особенно после того, как прекратил употребление алкоголя и стал регулярно заниматься спортом.

Ноулз надеется, что его откровенный рассказ о своем диагнозе поможет людям понять, что рак — это не приговор, и у каждого есть шансы на выживание при ранней диагностике и незамедлительном лечении этого заболевания.

Фото: Vostock-photo

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