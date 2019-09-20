Женщина, отчаявшись забеременеть естественным путем, продала квартиру и бизнес, чтобы оплатить ЭКО

Джемма росла в большой семье и мечтала о братьях и сестрах для своего сына. Однако все ее последующие попытки забеременеть оказались тщетны.

Одна за другой, у Джеммы случились внематочные беременности, в результате которых, врачи удалили ей фаллопиевы трубы. Шансов забеременеть естественным путем у женщины больше не было.

Тогда она решилась прибегнуть к услугам ЭКО. Однако для Джеммы и ее партнера это удовольствие оказалось не дешевым, а сумма в 2-3 тысячи фунтов за один прием - неподъемной. В общей сложности на лечение Джемме требовалось около 25 тысяч фунтов. Чтобы оплатить ЭКО и быть ближе к заветной цели, пара решилась продать свою квартиру и передвижной салон красоты. Выручив за все про все 28 тысяч фунтов, Джемма приступила к лечению.

К сожалению, первая попытка ЭКО не увенчалось успехом, и тогда женщина решила попробовать еще один, самый последний раз.

К счастью, на этот раз все удалось, беременность протекала благополучно, и уже совсем скоро у пары родилась дочь Лили.

Старший сын Джемы от малышки без ума и ждет не дождется, когда она подрастет, чтобы делиться с ней своими игрушками.