Выяснилось, что зубные пасты с углем не отбеливают зубы, зато могут их повредить

В британском журнале British Dental Journal опубликованы материалы исследования 50 продуктов с содержанием древесного угля в США в 2017 году. Производители заявляли, что уголь в составе обеспечивает «антибактериальный», «противогрибковый» и «отбеливающий» эффект, а также «уменьшает разрушение зубов». Все эти утверждения были признаны недоказанными.

Вместе с тем слишком частое использование такой зубной пасты может привести к износу эмали, повысить чувствительность зубов и вызвать воспаление десен из-за более высокой образивности, чем у обычной пасты.

Для подбора отбеливающих средств для зубов авторы публикации призывают пациентов обращаться напрямую к лечащих врачам, а не надеяться на обещания рекламы.