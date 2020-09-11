От язвы до онкологии: какие болезни могут спровоцировать не вылеченные вовремя зубы

Обычный кариес не менее опасен: он вызывает образование патогенных бактерий, которые с пищей и слюной попадают в горло и приводят к воспалению миндалин, ОРВИ, ангине, а также язве, гастриту и воспалению желудка, при этом человек может даже не понять, почему так часто болеет. А если очень запустить этот процесс, нн постепенно распространится на соседние зубы и может спровоцировать образование флюса в надкостнице, и тогда без визита к стоматологу уже точно не обойтись. «Инфекция распространяется по пространствам жировой клетчатки, которая находится в межмышечных пустотах. Образуется гной. При отсутствии своевременного лечения такое состояние может привести к гибели. Например, если инфекция окажется в головном мозге», – пояснил Садовский.

Не стоит оставлять без внимания и шатающуюся пломбу: если она выпадет в неподходящий момент, например, ночью, когда вы спите, вы можете ее вдохнуть, что приведет к асфиксии.

Фото: depositphotos

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