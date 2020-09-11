От язвы до онкологии: какие болезни могут спровоцировать не вылеченные вовремя зубы
Эксперт сообщил онлайн-изданию News.ru, сколотые или поломанные зубы могут стать причиной травм десен и языка, причем, если отложить визит к стоматологу на неопределенное время, проблема запросто может стать хронической. К таким же последствиям запросто может привести и некачественный протез с не гладкими краями. Длительный воспалительный процесс слизистых в особо запущенных случаях, в свою очередь, может вылиться в онкологию языка или полости рта.
Обычный кариес не менее опасен: он вызывает образование патогенных бактерий, которые с пищей и слюной попадают в горло и приводят к воспалению миндалин, ОРВИ, ангине, а также язве, гастриту и воспалению желудка, при этом человек может даже не понять, почему так часто болеет. А если очень запустить этот процесс, нн постепенно распространится на соседние зубы и может спровоцировать образование флюса в надкостнице, и тогда без визита к стоматологу уже точно не обойтись. «Инфекция распространяется по пространствам жировой клетчатки, которая находится в межмышечных пустотах. Образуется гной. При отсутствии своевременного лечения такое состояние может привести к гибели. Например, если инфекция окажется в головном мозге», – пояснил Садовский.
Не стоит оставлять без внимания и шатающуюся пломбу: если она выпадет в неподходящий момент, например, ночью, когда вы спите, вы можете ее вдохнуть, что приведет к асфиксии.
Фото: depositphotos
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