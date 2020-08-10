От строителей до рыболовов: россиянам назвали самые опасные для здоровья профессии
Как сообщает портал Russia Today, за 2019 год, по данным ведомства, было выявлено 4,5 тысячи фактов развития профзаболеваний. Стоит отметить, что это число на 629 случаев меньше, чем годом ранее. Среди наиболее распространенных недугов – хронический бронхит, радикулит, вибрационная болезнь, в основе которой лежат патологические изменения в рецепторном аппарате и различных отделах ЦНС, а также снижение слуха (нейросенсорная тугоухость). Все они возникают на фоне отравления химическими веществами, промышленными аэрозолями и физических перегрузок.
На первом месте в списке самых опасных для здоровья профессий идут работники предприятий по добыче полезных ископаемых. Именно они составляют практически половину (46,9%) от всех зарегистрированных случаев. На второй позиции рейтинга с 29,9% расположились специалисты, служащие на обрабатывающих производствах. На третьем с существенным отставанием – работники предприятий транспортировки и хранения. Профессиональные заболевания в этой сфере составляют 10,5% от общего количества зафиксированных. Топ-5 замыкают строители с 3,6% и рыболовы, охотники, работники сельского и лесного хозяйства, на которых приходится 3,5%. Оставшиеся 5,2% приходятся на другие сферы деятельности.
Фото: depositphotos
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