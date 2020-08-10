От строителей до рыболовов: россиянам назвали самые опасные для здоровья профессии

На первом месте в списке самых опасных для здоровья профессий идут работники предприятий по добыче полезных ископаемых. Именно они составляют практически половину (46,9%) от всех зарегистрированных случаев. На второй позиции рейтинга с 29,9% расположились специалисты, служащие на обрабатывающих производствах. На третьем с существенным отставанием – работники предприятий транспортировки и хранения. Профессиональные заболевания в этой сфере составляют 10,5% от общего количества зафиксированных. Топ-5 замыкают строители с 3,6% и рыболовы, охотники, работники сельского и лесного хозяйства, на которых приходится 3,5%. Оставшиеся 5,2% приходятся на другие сферы деятельности.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!