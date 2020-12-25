От стресса до похудения: 11 причин сбоя цикла и в каких случаях стоит обратиться к врачу

Нерегулярные овуляции может вызвать и синдром поликистозных яичников. К симптомам заболевания относятся: нерегулярные месячные, растительность на лице, трудности с зачатием и вынашиванием ребенка. Также в начале беременности оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к матке, что, в свою очередь, может вызвать легкое кровотечение и кровянистые выделения. Если это произошло до положенного срока, вы можете быть в положении, потому важно пройти тест и посетить своего терапевта. Нерегулярный цикл бывает и во время полового созревания – это совершенно естественно, так как в этот период происходят гормональные колебания, в данном случае волноваться не о чем. А вот если приход месячных начинает «сбоить» у женщин после 40, это может означать наступление перименопаузы вследствие преждевременного снижения уровня гормонов, потому обязательно сдать все анализы и проконсультироваться с геникологом.

Девятая причина – экстренная контрацепция для предотвращения беременности, которая естественным образом задерживает овуляцию, чтобы сперматозоидам нечего было оплодотворить. Некоторые венерические заболевания также могут вызвать кровотечение вследствие раздрапжения матки, однако этот симптом всегда сопровождается болями в области таза и чувством жжения во время секса. И последняя причина нарушения цикла – это эндометриоз. При этом заболевании ткань слизистой оболочки матки разрастается за ее пределы, прикрепляясь к таким органам, как яичники и фаллопиевы трубы, из-за этого менструации становятся нерегулярными и болезненными. В этом случае обязательно нужно обратиться к врачу и пройти полноценное обследование.

Фото: depositphotos

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