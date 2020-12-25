От стресса до похудения: 11 причин сбоя цикла и в каких случаях стоит обратиться к врачу
Как сообщают эксперты британскому онлайн-порталу The Sun, причиной сбоя цикла может быть что угодно, но выделяют 11 основных. Так, часто к ранним месячным приводит прием противозачаточных таблеток. В них содержатся прогестин и эстроген, и если вы забыли проглотить вовремя одну или несколько пилюль, это может привести к преждевременному началу цикла. К таким же последствиям может привести резкий набор или потеря веса, из-за которой количество вырабатываемых вами гормонов может быть нарушено. Третья причина – стресс. Доктор медицины Эйлин Гариэли сказала, что длительное нахождение в состоянии тревоги может нарушить овуляцию, из-за чего и происходит сбой. Если вы много занимаетесь спортом, скорее всего, вы похудеете, но будьте готовы к колебанию месячных, так как и этот процесс вызывает стресс для организма.
Нерегулярные овуляции может вызвать и синдром поликистозных яичников. К симптомам заболевания относятся: нерегулярные месячные, растительность на лице, трудности с зачатием и вынашиванием ребенка. Также в начале беременности оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к матке, что, в свою очередь, может вызвать легкое кровотечение и кровянистые выделения. Если это произошло до положенного срока, вы можете быть в положении, потому важно пройти тест и посетить своего терапевта. Нерегулярный цикл бывает и во время полового созревания – это совершенно естественно, так как в этот период происходят гормональные колебания, в данном случае волноваться не о чем. А вот если приход месячных начинает «сбоить» у женщин после 40, это может означать наступление перименопаузы вследствие преждевременного снижения уровня гормонов, потому обязательно сдать все анализы и проконсультироваться с геникологом.
Девятая причина – экстренная контрацепция для предотвращения беременности, которая естественным образом задерживает овуляцию, чтобы сперматозоидам нечего было оплодотворить. Некоторые венерические заболевания также могут вызвать кровотечение вследствие раздрапжения матки, однако этот симптом всегда сопровождается болями в области таза и чувством жжения во время секса. И последняя причина нарушения цикла – это эндометриоз. При этом заболевании ткань слизистой оболочки матки разрастается за ее пределы, прикрепляясь к таким органам, как яичники и фаллопиевы трубы, из-за этого менструации становятся нерегулярными и болезненными. В этом случае обязательно нужно обратиться к врачу и пройти полноценное обследование.
Фото: depositphotos
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