От стресса до аллергии: 5 главных причин вздутия живота и способы от него избавиться

Вторая причина — недостаточное потребление жидкости. Как известно, если вы пьете мало воды, это может привести к запорам и, как следствие, вздутию живота. Однако при этом Симпкин советует пить чистую воду, чай или кофе (супы и смузи также учитываются), а не газированные напитки, в которых много сахара или искусственных подсластителей, которые также могут спровоцировать проблемы с животом. Третья — стресс. Напряженный образ жизни может заставить нас тянуться к пачке печенья или к дополнительному бокалу вина в качестве средства для расслабления, однако подобный способ может вызвать вздутие. «Ваш кишечник и мозг тесно связаны между собой, потому когда испытываете стресс, пищеварение естественным образом замедляется, из-за чего непереработанная как следует пища начинает выделять газы и вредные бактерии», — пояснила диетолог. Единственный способ решить эту проблему — осознанное питание и контроль уровня стресса при помощи спорта, режима сна и отдыха.

Четвертая причина вздутия — вы слишком быстро едите и плохо прожевываете пищу, потому следует пережевывать пищу 10-20 раз, прежде чем ее проглотить, — так вы и насытитесь быстрее и не переедите. Также проблему раздраженного кишечника может активизировать пищевая аллергия. Справиться с непереносимостью можно только одним образом — исключить все продукты, которые вам нельзя.

Фото: depositphotos

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