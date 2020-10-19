От профилактики коронавируса до рака: как регулярная чистка зубов может спасти жизнь

«У нас всех есть бактериальный налет, который накапливается на зубах, – говорит профессор Дэмиен Уолмсли, научный консультант Британской стоматологической ассоциации. – Все знают, что нам нужно избавляться от него, но люди забывают о важности десен». Действительно, порой здоровье ротовой полости гораздо важнее здоровья самих зубов. Между пародонтом и более серьезными недугами, включая рак пищевода и желудка, существует прямая связь. Кроме того, бактерии выделяют токсины, связанные с болезнью Альцгеймера, сахарным диабетом II типа и ревматоидным артритом, которые могут распространяться по всему телу в том числе и в мозг. Ученые уже обнаружили связь между заболеваниями десен и более высокими темпами снижения когнитивных функций. Но ситуацию можно изменить, если вовремя начать лечение.

Профессионалы советуют: «Чистите зубы щеткой дважды в день, в том числе и перед сном, в течение двух минут, используя зубную пасту с фтором, и один раз используйте зубную нить, желательно перед тем как почистить зубы, чтобы удалить зубной налет и частицы пищи, до которых могут не добраться щетинки. При этом стоит помнить, что электрические щетки удаляют налет лучше, но гораздо важнее в этом деле не мощность используемого гаджета, а регулярность». Симптомы гингивита – ранней стадии заболевания десен – это покраснение, опухание или их кровоточивость. Если не лечить этот процесс, он моет перерасти в полноценное заболевание пародонта, поражающее кости и ткани под зубами, что и приводит неприятному запаху изо рта.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!