От полипа до онкологии: названы нетипичные причины насморка
В числе неожиданных причин оказался рост полипа в носу. При этом выделения обычно прозрачные, а насморк характеризуется как изнурительный, отметил врач. Следующим провокатором становится назальная ликворея. Однако тогда вытекает не слизь, а спинномозговая жидкость, просачивающаяся через какую-то брешь. Лечиться самостоятельно в этом случае бесполезно, следует обратиться к неврологу и сделать КТ.
Хронический насморк иногда появляется при попадании инородного тела в гайморову пазуху или во время онкологического заболевания. Причем в последнем случае выделения содержат прожилки крови, пишут «Аргументы и Факты».
А к числу классических патологий, вызывающих данный недуг, Владимир Зайцев отнес хронический и аллергический ринит. В первом случае у человека отсутствует тонус в нижних носовых раковинах, потому насморк появляется в результате физической нагрузки, перепадов давления или температур.
Кроме того, провоцирует появление насморка беременность — в связи с гормональным перестроением, кривая носовая перегородка из-за недостаточного места для прохождения воздуха, раздражающие слизистую частые промывания и прием лекарств. Течь из носа может и в результате повышенной сухости слизистой после посещения бассейнов с хлорированной водой и перегрева в банях.
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