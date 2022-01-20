От полипа до онкологии: названы нетипичные причины насморка

В числе неожиданных причин оказался рост полипа в носу. При этом выделения обычно прозрачные, а насморк характеризуется как изнурительный, отметил врач. Следующим провокатором становится назальная ликворея. Однако тогда вытекает не слизь, а спинномозговая жидкость, просачивающаяся через какую-то брешь. Лечиться самостоятельно в этом случае бесполезно, следует обратиться к неврологу и сделать КТ.

Хронический насморк иногда появляется при попадании инородного тела в гайморову пазуху или во время онкологического заболевания. Причем в последнем случае выделения содержат прожилки крови, пишут «Аргументы и Факты».