От подавления эмоций до отсутствия смысла жизни: что приводит к преждевременному старению

В таком случае следует работать сразу над четырьмя составляющими: тело, продуктивность, контакты, мысли. Однако существует несколько вещей, которые «наводят беспорядок» в одной из перечисленных сфер, что в итоге приводит к преждевременному старению, сообщил специалист в беседе с порталом «Доктор Питер».

Многие люди большую часть времени находятся в сидячем положении, а недостаточная физическая нагрузка негативно сказывается на здоровье. В то же время колесо стоит оставить для белки, человеку вредно регулярно крутиться без отдыха, как делают трудоголики. Обратную сторону медали представляет псевдопродуктивность: человек устал, а ничего полезного не сделал.

Несмотря на возможности современного мира, определенная часть человечества испытывает недостаток общения. Этот дефицит истощает адаптационные способности и формирует многие психологические проблемы, отметил Антон Кавецкий. Между тем важно ограничивать близкий круг и избавляться от так называемых психовампиров. Их обнаружить легко за одну встречу, после которой появится необъяснимое чувство усталости.