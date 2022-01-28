От подавления эмоций до отсутствия смысла жизни: что приводит к преждевременному старению
В таком случае следует работать сразу над четырьмя составляющими: тело, продуктивность, контакты, мысли. Однако существует несколько вещей, которые «наводят беспорядок» в одной из перечисленных сфер, что в итоге приводит к преждевременному старению, сообщил специалист в беседе с порталом «Доктор Питер».
Многие люди большую часть времени находятся в сидячем положении, а недостаточная физическая нагрузка негативно сказывается на здоровье. В то же время колесо стоит оставить для белки, человеку вредно регулярно крутиться без отдыха, как делают трудоголики. Обратную сторону медали представляет псевдопродуктивность: человек устал, а ничего полезного не сделал.
Несмотря на возможности современного мира, определенная часть человечества испытывает недостаток общения. Этот дефицит истощает адаптационные способности и формирует многие психологические проблемы, отметил Антон Кавецкий. Между тем важно ограничивать близкий круг и избавляться от так называемых психовампиров. Их обнаружить легко за одну встречу, после которой появится необъяснимое чувство усталости.
Следующим негативным фактором считается увлечение бессмысленными вещами. Например, весь свободный вечер человек просматривает социальные сети вместо того, чтобы сделать что-то полезное. Ведь жизнь, не наполненная смыслом, проходит психологически значительно быстрее. Однако не стоит ставить цели на нереализуемые фантазии, чтобы не погрязнуть в унынии.
Разобраться следует также со своими пристрастиями и эмоциями. В первом случае важно осознание, что плюсов от зависимости нет, тогда во втором потребуется научиться понимать свои чувства, а не блокировать их.
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