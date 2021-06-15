От новых ограничений до изменения симптоматики: последняя информация о COVID-19

Подобные ограничения затронули и Северную столицу, где количество зараженных достигло 902. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое предусматривает ужесточение ограничений с 17 июня на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте городской администрации. Будет приостановлена работа фуд-кортов, детских комнат и других объектов досуга, запрещено обслуживание клиентов в ресторанах и кафе с 2:00 до 6:00. Также ограничения коснулись и правил посещения кинотеатров, торговых центров и игр чемпионата Европы по футболу.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала в беседе с «РИА Новости» о мутации COVID-19. Связано это с изменением всем известной симптоматики: потеря обоняния и сухой кашель. Например, индийский штамм коронавируса чаще всего сопровождается изменениями в работе желудочно-кишечного тракта: появляются боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота. Также заболевавшие жалуются на боли в суставах и потерю слуха. А по данным ученых из Королевского колледжа Лондона, опубликованным в Mirror, самыми распространенными проявлениями инфекции являются головная боль, насморк и боль в горле, которые больше напоминают обычную простуду. Однако Всемирная организация здравоохранения основными симптомами коронавирусной инфекции все же считает сухой кашель, лихорадку и утомляемость.