От новых ограничений до изменения симптоматики: последняя информация о COVID-19
В целях ослабления скорости распространения вируса мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об удаленной работе, нерабочих днях, а также приостановлении деятельности детских комнат, фуд-кортов и других соответствующих заведений в период с 13 по 20 июня. «За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года. Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. И самое тревожное: врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем не только среди пациентов традиционных групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя», — написал мэр Москвы в своем блоге.
Подобные ограничения затронули и Северную столицу, где количество зараженных достигло 902. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое предусматривает ужесточение ограничений с 17 июня на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте городской администрации. Будет приостановлена работа фуд-кортов, детских комнат и других объектов досуга, запрещено обслуживание клиентов в ресторанах и кафе с 2:00 до 6:00. Также ограничения коснулись и правил посещения кинотеатров, торговых центров и игр чемпионата Европы по футболу.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала в беседе с «РИА Новости» о мутации COVID-19. Связано это с изменением всем известной симптоматики: потеря обоняния и сухой кашель. Например, индийский штамм коронавируса чаще всего сопровождается изменениями в работе желудочно-кишечного тракта: появляются боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота. Также заболевавшие жалуются на боли в суставах и потерю слуха. А по данным ученых из Королевского колледжа Лондона, опубликованным в Mirror, самыми распространенными проявлениями инфекции являются головная боль, насморк и боль в горле, которые больше напоминают обычную простуду. Однако Всемирная организация здравоохранения основными симптомами коронавирусной инфекции все же считает сухой кашель, лихорадку и утомляемость.
Фото: freepik.com
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