От молочницы до бородавок: 10 болезней, о которых пациенты стесняются говорить с врачом
Британский онлайн-портал The Sun выяснил, о каких 10 заболеваниях людям из-за неловкости легче спросить у Google, чем узнать схему лечения у врача. Первая из них – молочница. Запрос «Как лечить молочницу» только в Великобритании ежемесячно набирается в поисковиках более 33 тысяч раз. И несмотря на то, что это заболевание не опасное и в нем нет ничего особенного, почему-то его принято относить к табуированным. На втором месте – акне. О том, как лечить его и что становится главной причиной возникновения этого распространенного кожного заболевания, хотят узнать у Интернете более 18 тысяч человек в месяц. Прыщи заставляют нас чувствовать себя подавленными и снижают самооценку. И хотя единого лекарства нет, есть множество способов облегчить свое состояние, но назначать терапию может только врач.
15 тысяч раз в Британии интересуются тем, «как самостоятельно удалить бородавки». Эти небольшие новообразования на коже могут быть вызваны вирусной инфекцией, часто встречаются на ступнях, руках, коленях и пальцах рук, выглядят неэстетично и заставляют людей чувствовать себя некрасивыми. На четвертом месте среди «неудобных» болезней – геморрой. Эти узелковые шишки, образующиеся вокруг ануса, считаются чем-то постыдным. Есть много причин их возникновения – от беременности до варикоза, однако рассказывать о них терапевту почему-то неловко. Замыкают пятерку запоры. Эта неприятность может стать причиной раздражительности и неприятных ощущений в животе. Судя по количеству запросов, это очень распространенная болезнь.
Женщины в менопаузе часто страдают от приливов и ночной потливости, однако говорить об этом не любят. Подобные же симптомы может вызвать прием антидепрессантов, стероидов и обезболивающих, низкий сахар в крови или злоупотребление алкоголем, но выяснить причину может только доктор. На седьмом месте – повышенное газообразование. Однако оно встречается чаще, чем вы думаете: среднестатистический человек выпускает около полулитра кишечных газов в день, но это часто доставляет ему неловкость и дискомфорт. Те же чувства вызывает и неприятный запах изо рта, от которого многие стремятся избавиться самостоятельно, забывая, что часто он – причина серьезных стоматологических заболеваний. Замыкают топ-10 выпадение волос и непроизвольное мочеиспускание при кашле.
Фото: depositphotos
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