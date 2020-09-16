От молочницы до бородавок: 10 болезней, о которых пациенты стесняются говорить с врачом

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Женщины в менопаузе часто страдают от приливов и ночной потливости, однако говорить об этом не любят. Подобные же симптомы может вызвать прием антидепрессантов, стероидов и обезболивающих, низкий сахар в крови или злоупотребление алкоголем, но выяснить причину может только доктор. На седьмом месте – повышенное газообразование. Однако оно встречается чаще, чем вы думаете: среднестатистический человек выпускает около полулитра кишечных газов в день, но это часто доставляет ему неловкость и дискомфорт. Те же чувства вызывает и неприятный запах изо рта, от которого многие стремятся избавиться самостоятельно, забывая, что часто он – причина серьезных стоматологических заболеваний. Замыкают топ-10 выпадение волос и непроизвольное мочеиспускание при кашле.

Фото: depositphotos

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