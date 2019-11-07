От младенца, родившегося с «панцирем» из ороговевшей кожи, отказались родители

Джованнино родился с редким генетическим заболеванием кожи, которое встречается у одного человека из миллиона - ихтиозом Арлекина. Эта болезнь проявляется в образовании у новорожденного кожного «панциря» толщиной до 10мм. Из-за чрезмерной сухости грубая кожа начинает шелушиться, трескаться и становиться похожей на рыбью чешую. Помимо грубой чешуйчатой кожи, у детей с синдромом ихтиоза Арлекина необычная форма рта и носа, вывернутые наружу веки и отсутствуют брови. Как рассказал BBC персонал роддома, родители новорожденного без объяснения причин оставили мальчика и уже несколько месяцев не выходят на связь. Местные власти осведомлены о сложившейся ситуации и пытаются разыскать нерадивых родителей. Также они заняты поиском временного жилища для маленького Джованнино, который затрудняется из-за диагноза малыша, нуждающегося не только в крыше над головой, но и специальном уходе.

Уже через час после того, как история Джованнино попала в СМИ, люди начали обращаться в больницу с предложениями усыновить малыша. Власти Турина рассматривают все запросы на усыновлении, стараясь из множества кандидатов выбрать приемную семью, способную обеспечить мальчика специализированным уходом.

Пока же Джованнино по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии новорожденных. Он уже умеет улыбаться и очень любит, когда его берут на руки и включают музыку.