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От микротравм до смертельно опасных заболеваний: о чем говорят язвы во рту

Язва — это область, на которой отсутствует часть кожи и, таким образом, обнажены лежащие под ней чувствительные участки. Об этом сообщается в медицинском издании «Медик Форум». В полости рта находится много нервных окончаний, потому появление там язв доставит огромный дискомфорт человеку. В большинстве случаев данное проявление исчезает через несколько недель без последствий, но иногда может указывать на проблемы со здоровьем.
От микротравм до смертельно опасных заболеваний: о чем говорят язвы во рту

В основном язвы имеют круглую или овальную формы и могут быть беловатого, красного, желтого или серого оттенков.

Появление обсуждаемых образований во рту связывают со следующими причинами:

  • случайный укус щеки изнутри,
  • травма из-за зубной щетки,
  • постоянное трение о смещенные или острые / сломанные зубы,
  • постоянное трение о зубные протезы или брекеты,
  • ожоги от горячей пищи,
  • раздражение от сильных антисептиков, таких как жидкость для полоскания рта,
  • вирусные инъекции, такие как вирусная инфекция простого герпеса,
  • реакция на определенные лекарства,
  • кожные высыпания во рту (например, красный плоский лишай),
  • аутоиммунное заболевание,
  • основной дефицит витаминов или железа,
  • основное желудочно-кишечное заболевание, такое как болезнь Крона или целиакия.

Кроме того, язвы во рту, которые не проходят через несколько недель после появления, могут быть симптомом серьезного онкологического заболевания — рака ротовой полости.

Фото: freepik.com

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