От микротравм до смертельно опасных заболеваний: о чем говорят язвы во рту

В основном язвы имеют круглую или овальную формы и могут быть беловатого, красного, желтого или серого оттенков.

Появление обсуждаемых образований во рту связывают со следующими причинами:

случайный укус щеки изнутри,

травма из-за зубной щетки,

постоянное трение о смещенные или острые / сломанные зубы,

постоянное трение о зубные протезы или брекеты,

ожоги от горячей пищи,

раздражение от сильных антисептиков, таких как жидкость для полоскания рта,

вирусные инъекции, такие как вирусная инфекция простого герпеса,

реакция на определенные лекарства,

кожные высыпания во рту (например, красный плоский лишай),

аутоиммунное заболевание,

основной дефицит витаминов или железа,

основное желудочно-кишечное заболевание, такое как болезнь Крона или целиакия.

Кроме того, язвы во рту, которые не проходят через несколько недель после появления, могут быть симптомом серьезного онкологического заболевания — рака ротовой полости.