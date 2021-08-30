От микротравм до смертельно опасных заболеваний: о чем говорят язвы во рту
Язва — это область, на которой отсутствует часть кожи и, таким образом, обнажены лежащие под ней чувствительные участки. Об этом сообщается в медицинском издании «Медик Форум». В полости рта находится много нервных окончаний, потому появление там язв доставит огромный дискомфорт человеку. В большинстве случаев данное проявление исчезает через несколько недель без последствий, но иногда может указывать на проблемы со здоровьем.
В основном язвы имеют круглую или овальную формы и могут быть беловатого, красного, желтого или серого оттенков.
Появление обсуждаемых образований во рту связывают со следующими причинами:
- случайный укус щеки изнутри,
- травма из-за зубной щетки,
- постоянное трение о смещенные или острые / сломанные зубы,
- постоянное трение о зубные протезы или брекеты,
- ожоги от горячей пищи,
- раздражение от сильных антисептиков, таких как жидкость для полоскания рта,
- вирусные инъекции, такие как вирусная инфекция простого герпеса,
- реакция на определенные лекарства,
- кожные высыпания во рту (например, красный плоский лишай),
- аутоиммунное заболевание,
- основной дефицит витаминов или железа,
- основное желудочно-кишечное заболевание, такое как болезнь Крона или целиакия.
Кроме того, язвы во рту, которые не проходят через несколько недель после появления, могут быть симптомом серьезного онкологического заболевания — рака ротовой полости.
Фото: freepik.com
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