От маленькой трещинки до серьезного недуга: как по ногам определить проблемы со здоровьем

Ни для кого не секрет, что важно следить за своим здоровьем и регулярно проводить чекап всего организма. Каждый взрослый должен обращать внимание на любые изменения на своем теле. Так, врачи предупреждают, что изменения состояния ног могут свидетельствовать о ряде серьезных заболеваний, говорит «Медик Форум».

Трещины

Многие женщины сталкиваются с таким неприятным недугом, как трещины на пятках, но они даже не подозревают, что запущение такого состояния может крайне негативно отразиться на их здоровье. Малейшая трещинка может стать глубже, любые соприкосновения с носками, туфлями могут спровоцировать кровотечение. Это не только может доставить дискомфорт, но и повысить риск занесения инфекции.

Синяки

Часто синяки под ногтями появляются в результате повреждения или удара, но порой они возникают сами по себе. Важно отслеживать их появление под ногтевой пластиной. Если синяк ничем внешним не вызван, то есть вероятность серьезных патологий вашей кожи.

Холодные ноги

Многие девушки мерзлячки, у которых все конечности чаще всего холодные. Но правильно ли несерьезно относиться к этому? Британская служба здравоохранения заявила, что это может быть симптомом болезни Рейно — отклонения, влияющего на кровообращение.