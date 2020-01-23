От летучих мышей и змей: назван вероятный источник происхождения коронавируса

Официальное название нового вируса, данное Всемирной организация здравоохранения, 2019-nCoV. Уже известно, что первыми заболевшими были животными. Претерпев ряд генетических мутаций, вирус начал заражать человека. Значит, неслучайно, первые новости о коронавирусе связывали с продуктовым рынком в китайском Ухане, пишет Journal of Medical Virology.

Китайские ученые выяснили, что первоначальным источником SARS-CoV являются летучие мыши. Вирус является комбинацией коронавируса, пока неизвестного происхождения, попавшего к человеку от змей. Тоже в результате ряда мутаций. Эти самые змеи охотятся в природе на летучих мышей и их мясо продавалось на китайском рынке, где и появились первые заболевшие.

Чтобы подтвердить эту версию, исследователям нужно взять на анализы ДНК рептилий и других животных, чье мясо продавалось на местных развалах. Однако рынок сейчас закрыт.

Тем временем российские врачи призывают граждан не паниковать. У двух госпитализированных пассажиров из Китая коронавирус не был обнаружен.

Врач и телеведущая Елена Малышева посоветовала россиянам тщательно соблюдать личную гигиену, носить марлевые маски в общественных местах и не бояться получать посылки из Китая, так как «вирусы не живут на поверхностях».